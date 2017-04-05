Донецкая фильтровальная станция снова не работает из-за обстрелов боевиков

Донецкая фильтровальная станция снова не работает из-за очередных обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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«Боевики не прекращают обстрелов Авдеевки. Старая часть города, ул.Шевченко, 75. Мужчина, 1955 года рождения, получил осколочное ранение плеча. Во время обстрела занимался делами в огороде.

По состоянию на 20.00 Донецка фильтровальная станция не работает», – написал Аброськин.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 15:00 работа Донецкой фильтровальной станции была возобновлена после приостановления ее работы 29 марта.