Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Осуществлен запуск Донецкой фильтровальной станции, которая подает воду в Авдеевку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеДонецкая фильтровальная станция предположительно повреждена обстрелом из миномета – ОБСЕ

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня, 5 апреля, в 11.15 пиротехники начали обследование территории Донецкой фильтровальной станции на предмет взрывоопасных предметов. В 12.15 обследование было завершено, взрывоопасные предметы на прилегающей территории ДФС не обнаружены.

«В 15.07 осуществлен запуск Донецкой фильтровальной станции», - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Энергоснабжение Авдеевки из-за постоянных обстрелов боевиков удалось восстановить только 4 апреля.