Порошенко дал поручение руководству армии о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Министерству обороны Украины о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны относительно режима прекращения огня с 1 апреля», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, накануне в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорились о полном прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля.

"Накануне пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа приветствует решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Кроме того, с 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения в КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пропуска в утренние и вечерние часы", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Сегодня, 30 марта, министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина готова к началу перемирия на Донбассе, но будет отстаивать позиции в случае угрозы жизни украинских военных.