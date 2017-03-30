"Ждем только шагов с той стороны": ВСУ готовы полностью прекратить огонь на Донбассе с 1 апреля

Вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства готовы к выполнению решений минской группы относительно прекращения огня в зоне АТО с 1 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"ВСУ и другие силовые ведомства, которые задействованы в АТО, готовы к выполнению всех решений минской группы, которые приняты. Мы готовы и к отводу, и к одностороннему, опять же, прекращению огня, которое на сегодняшний день и так нами выполняется. Мы ждем только шагов с той стороны", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приветствовала решимость участников Минского процесса обеспечить с 1 апреля полное прекращение огня. "Накануне пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа приветствует решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Кроме того, с 1 апреля, до поминальных дней, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения в КПВВ, в частности, планируется продолжить работу пунктов пропуска в утренние и вечерние часы", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.