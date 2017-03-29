В Минске согласовали полное прекращение огня на Донбассе с 1 апреля

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приветствует решимость участников Минского процесса обеспечить с 1 апреля полное прекращение огня в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она сообщила, что украинская сторона расценивает Минские договоренности как безальтернативный фундамент для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Накануне пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа поприветствовала решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Кроме того, с 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы", - заявила пресс-секретарь Кучмы.