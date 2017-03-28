СМИ в фото показали жизнь Адеевской промзоны (фоторепортаж)

Более года в центре внимания не только город Авдеевка близ Донецка, а и городская промышленная зона, бывшая автобаза. Там ежедневно идут бои и вокруг не осталось ни малейшего участка, в которую бы не попала пуля или осколок.

Подступы к городу со стороны Ясиноватой обороняет от российских войск и их наемников 72-а отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля вели массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, который удалось полностью восстановить 6 февраля. Вследствие обстрелов погибли несколько мирных жителей Авдеевки.

Позже обстрелы неоднократно повторялись.