В Донецке обстреляли из гранатомета здание "минобороны ДНР" - РосСМИ

Одно из зданий в Донецке, которое боевики относят к так называемому «минобороны ДНР», было повреждено выстрелом из гранатомета.

Об этом сообщил «РИА Новости» источник в «парламенте ДНР».

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"По той информации, которая имеется сейчас, сегодня утром неизвестные выстрелили, предположительно, из РПГ по четвертому этажу одного из зданий нашего оборонного ведомства. На данный момент, это вся информация, и сейчас она проверяется", – сообщил представитель боевиков.

В то же время, по информации другого российского сайта life.ru, террористы «ДНР» проводили военные учения в Донецке, которые были восприняты как атака диверсантов.