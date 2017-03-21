В Днепр госпитализировали пять бойцов АТО, двое из них - в крайне тяжелом состоянии - врач (видео)

В больницы Днепра госпитализированы пять бойцов АТО, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает 112 Украина.

Читайте такжеБорт с ранеными военными и волонтерами из Днепра прибыл в Киев (видео)

"Пять человек были доставлены за последнюю неделю, трое из них тяжелые, двое - крайне тяжелые. Мы делаем все возможное, сложные операции по несколько часов. Сейчас мы освободили несколько палат и ждем бойцов", - сообщил он.

Как сообщал штаб АТО на своей странице в Facebook, горячее всего вчера было на Мариупольском направлении, где вражеская пехота утром атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор, враг начал стрелять по нашим позициям из Градов, тяжелой артиллерии 152 и 122 мм.