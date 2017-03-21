Волонтеры воссоздали хронологию вчерашних жестоких боев под Мариуполем (видео)

20 марта российские оккупационные войска начали провокационные обстрелы из артиллерии в направлении населенного пункта Водяное, что под Мариуполем. Огонь противника одновременно велся по нескольким позициям подразделений морской пехоты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил центр волонтеров "People's Project".

Прикрываясь огнем артиллерии, противник силами до усиленного взвода начал наступательные действия. В результате террористы получили достойный отпор и отступили, а украинские защитники выдвинулись вперед.

"Повышение активности боевиков традиционно можно связать с так называемым "гуманитарным конвоем", который Россия отправила на оккупированные территории буквально на прошлой неделе. За эти считанные дни, очевидно, террористы уже успели разгрузить боеприпасы и доставить их в места расположения артиллерийских батарей", - говорится в сообщении волонтеров.

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Около 13:00 волонтер People's Project Серж Марко сообщил, что с самого утра под Мариуполем начался тяжелый бой с оккупантами. Украинские защитники полностью уничтожили вражеский опорный пункт вместе с террористами.

Однако враг усиливал артобстрел и перенес огонь на уже бывшие собственные позиции. В зону боя двигались вражеские танки.

В 14:55 пресс-центр штаба АТО подтвердил, что позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов.

Также было опубликовано видео вражеского обстрела "Градами" населенного пункта Водяное:

В 16:06 пресс-центр штаба АТО сообщил о гибели двух военнослужащих и еще семь раненых.

В 16:39 пресс-центр штаба АТО сообщил детали того, что произошло утром: в 9:30 в районе населенного пункта Водяное две группы противника в количестве до 40 человек вплотную подошли к нашим позициям. Во время боевого столкновения, получив достойный отпор, диверсионно-разведывательные группы врага отступили. В то же время подразделение ВСУ выдвинулось вперед.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что в бою под Водяным противник понес значительные потери: 8 боевиков ликвидированы, еще 16 ранены.