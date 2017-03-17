"Не предлагал бороться против Украины": полковник полиции рассказал о встречах с террористом Ходаковским

Командир роты спецназа ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Юрий Голубан рассказал о своих отношениях и встречах с главарем террористической группировки "Восток" Ходаковским.

"В незаконных вооруженных формированиях не принимал участия", - утверждает Голубан в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, первая встреча с террористом Ходаковским была в апреле 2014-го. "Мы встретились минут на пятнадцать в районе цирка. Разговор был ни о чем, но он пытался выяснить мои политические взгляды. Я рассказал, что сижу без работы, но занимаюсь возвращением комплекса", - отметил полковник полиции.

Второй раз, продолжил Голубан, они встретились в мае. "Он не предлагал присоединиться к нему в борьбе против Украины, он предлагал присоединиться ради обеспечения порядка в городе. После третьей, последней встречи с Ходаковским я принял решение уезжать", - отметил он.

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Это, вспоминает Голубан, было на улице, недалеко от здания городского СБУ. Тогда с Ходаковским приехало три осетина.

"Он сказал, что на Донбасс заходит Россия, все идет по крымскому сценарию. Честно скажу, я не геройствовал, потому что за моей спиной стояли вооруженные люди. И сказал, определяйся, потому что "кто не с нами, тот против нас". Я сказал, что я подумаю. Он сказал: "Только недолго". Больше никаких контактов у меня с ним не было. В каких-либо его действиях я участия не принимал", - уточнил командир роты спецназа ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

Ранее журналист Артем Фурманюк заявил, что Юрий Голубан, полковник Нацполиции, якобы воевал на стороне "ДНР".