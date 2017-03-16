Миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине размещение десяти "Градов"

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 14 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Наблюдатели заявили, что непосредственно видели размещение вооружения в нарушение соответствующих координат и территорий, откуда оно должно быть отведено.

Миссия заявляет, что в районах, которые на данный момент не контролируются правительством Украины, миссия видела один танк в неподвижном состоянии (тип не определен), который находился к северо-западу от села Верхнешироковское; одну 122-мм гаубицу на буксире Д30 в Степном (27 км западнее Луганска); а также десять 122-мм ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" рядом с Хрустальним (бывший Красный Луч, в 56 км на юго-запад от Луганска).

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В миссии также сообщили, что на территории, которую контролирует Украина, СММ 12 марта видела одну неподвижную буксированную 152-мм гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б" примерно в 2 км от села Вискрива (в 76 км к западу от Луганска).

Как заявили в СММ, это же вооружение было замечено и 14 марта мини-беспилотником среднего радиуса действия. Также, 13 марта был замечен один 135-мм противотанковый управляемый ракетный комплекс 9К111-1 «Конкурс» в 2 км к востоку от Новотошковского (53 км от Луганска), а также 14 марта были замечены две неподвижные 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" недалеко от Привольного (в 31 км к северу от Мариуполя).