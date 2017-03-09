Врачам пока что не удалось извлечь осколок из головы раненной волонтера

Среди раненых - трое военнослужащих и два волонтера. Все они получили минно-взрывные ранения в результате обстрела боевиками Зайцево, сообщает 112.ua.

По словам врачей, самое тяжелое ранение у 33-летнего бойца, ему попали в ногу. Хирурги всю ночь его оперировали, чтобы восстановить кровообращение.

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Волонтеры благотворительного фонда "Батальон Волонтер" Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк получили ранения, когда возвращались из села Жованка, где раздавали помощь. Сергею уже прооперировали руку, Юлии – осколки попали в голову, один достали сегодня во время операции, остался еще один.

Главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что осколок решили пока не извлекать из его положения.

"Осколок не получилось достать. Он лежит под лицевым нервом, очень неудобно лежит, чтобы сохранить лицо. Пока решили осколок оставить", - отметил врач.

По словам Адамьяка, его от более серьезных ранений спасли бронежилет и каска.

"Раздали помощь местным, поднимались, и все, слышу хлопок. Я был в бронежилете и каске, - она меня спасла. Юля сидела сбоку", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 марта боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли украинских волонтеров в районе н. п. Зайцево Донецкой области. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи.