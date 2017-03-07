Авдеевка до сих пор без электроснабжения, спасатели контролируют ситуацию

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, теплоснабжения в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

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Вместе с тем, по данным спасателей, создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 7 генераторов ГСЧС.

К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 24 человека. и 8 ед. техники. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Как известно, 5 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ вблизи г. Авдеевка, в результате чего прекращено электроснабжение г. Авдеевка, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплоснабжением город.