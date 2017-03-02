На Донбасс прибыли подразделения двух бригад российского спецназа - ИС

Об этом сообщает группа «Информационное спротивление».

«Это 10 обр СпН (постоянное место дислокации – н.п.Молькино) ЮВО ВС РФ и 16 обр СпН (Тамбов) ЗВО ВС РФ», - говорится в сообщении.

По данным ИС, оккупанты продолжают усиление своей группы на участке в районе Ясиноватой, Яковлевки и Спартака, перебросив к Авдеевке новую ротную тактическую группу (РТГр).

«В частности, через Красногвардейский на Минеральное в темное время суток прошли сразу две колонны – в первой 8 грузовиков с личным составом, боеприпасами и снаряжением, 4 ББМ (1 МТ-ЛБ и 3 БМП-2), Урал с ЗУ-23-2 и два автокунга (один с полевой кухней), через 40 минут вторая колонна – 3 Камаза (один из них бронированный), 4 БТР-80, 1 БРДМ-2 и 3 МТ-ЛБ (две в варианте самоходного ПТРК «Штурм-С»)», - отметили в ИС.

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Также говорится о том, оккупанты ротировали состав своей артгруппы, которая периодически обстреливает позиции сил АТО между Широкино и трассой Мариуполь – Тельманово.

«В частности, между Патриотичным и ветряной станцией севернее Безыменного фиксировалось 3 единицы 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» оккупантов маршем на северо-восток. Также в колонне - Урал и 2 Зил-131, позже - 2 Камаза с 122-мм гаубицами типа Д-30\30А прицепом в том же направлении», - добавили в ИС.