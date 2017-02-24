Остановка Донецкой фильтровой станции: в ОБСЕ обеспокоены угрозой экологической катастрофы

Об этом говорится в его заявлении на странице СММ в социальной сети Fаcebook.

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"Так же, как демонстрация того, что стороны не отвели вооружение, как они пообещали сделать, обстрел фильтровальной станции показывает полное пренебрежение к человеческой жизни и к более широким интересам гражданского населения", - заявил Апакан.

"Стороны должны, по меньшей мере, немедленно прекратить огонь, отвести запрещенное Минскими соглашениями вооружение, и развести силы из районов критической инфраструктуры", - сказал глава СММ.

Как сообщал УНИАН, КП «Компания «Вода Донбасса» заявила, что из-за обстрелов принято решение остановить работу Донецкой фильтровальной станции.

ДФС поставляет воду в населенные пункты с обеих сторон линии разграничения: в Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также во временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак.