"Противник выбит с двух позиций": журналист раскрыл потери "Л/ДНР" в 2017 году

То есть можно сделать вывод, это соединение противника потеряло (45 - 4) 41 наемника ликвидированными, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Как известно, ранее общих цифр потерь враг вообще не называл, информация была засекречена.

Журналист предполагает, что 41 ликвидированный в корпусе "ДНР" в период с 3 февраля по 9 февраля. Однако бои шли с начала года, а значит, некоторые потери противник также понес с 1 января. А также Бутусов обращает внимание на то, что сражение в Авдеевке началось не 3 февраля, а 29 января, большие потери в боях начались именно тогда.

"Российские источники заявили, что в период с 29 января по 3 февраля 1-й корпус понес тяжелые потери, включая командира 3-го батальона 11-го мотострелкового полка Ивана Балакая, а также 4 наемников штурмового батальона "Сомали", - рассказал он.

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По словам Бутусова, это серьезные потери, противник был выбит с двух укрепленных позиций и все его атаки были отбиты; эти потери не уступают украинским, а, судя по брошенным трупам - превосходят.

"В 2017-м году потери также понесли части 2-го армейского корпуса оккупантов - в частности, прямо в Луганске был взорван первый зам командующего 2-го корпуса "ЛНР" Олег Анащенко. Однако потери 2-го корпуса не опубликованы", - написал журналист.

Суммарно по сообщениям в соцсетях, потери противника в боях в 2017-м году составили только в составе 1-го корпуса "ДНР" минимум 70 боевиков только убитыми. Большую часть этих потерь враг понес в боях под Авдеевкой, в течение короткого промежутка 29 января - 8 февраля.

Кроме того, значительно меньшие потери, однако также, судя по всему, минимум до 10 человек, потеряли части 2-го корпуса в январе-феврале.