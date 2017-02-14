Оккупанты из танков, БМП и БТРов обстреляли Водяное, один наш боец ранен - штаб АТО

Российско-оккупационные войска упорно нарушают режим тишины, обстреливая наши позиции из тяжелого вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении из артиллерии 122 миллиметров обстреляли Пески. Из 120 и 82 миллиметровых минометов – Невельское, Верхнеторецкое, Авдеевку и Троицкое.

«Из гранатометов и стрелкового оружия Невельское, Зайцево, Пески, Новолуганское, Верхнеторецкое, Новоселовку Вторую и Луганское. По Невельском огонь вел снайпер», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, танков, БМП и БТР оккупанты обстреливали Водяное.

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«Из минометов разных калибров – Павлополь, Красногоровку, Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Лебединское, Богдановку, Павлополь, Широкино. Также по Широкино вели огонь БМП и снайпер», - отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении боевики использовали 82 миллиметровые минометы и гранатометы, обстреливая наши позиции в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской.

Всего зафиксировано 72 обстрела. Один наш военный ранен.

Как сообщал УНИАН ранее, после значительных потерь под Авдеевкой, боевики пополняют передовую наемниками с Кавказа: прямо напротив позиций ВСУ теперь стоят дагестанцы, а во второй линии вражеской обороны бок о бок с российскими кадровиками еще и "кадыровцы".