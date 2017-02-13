Геращенко назвала количество украинцев, находящихся в застенках "Л/ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Для гуманитарной группы, где я работаю, представляю Украину, ключевым остается вопрос освобождения заложников. На сегодняшний день мы имеем 109 граждан Украины, которые есть в списках Службы безопасности Украины», - сказала Геращенко, добавив, что среди заложников на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и военные, и гражданские.

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При этом Геращенко отметила, что «Донецк и Луганск подтверждают пока чуть больше 40 человек из этого списка».

«Мы владеем информацией о местонахождении еще нескольких людей из этого списка. Вот из 109 они 47 подтверждают, а мы знаем о местонахождении еще около 15 человек», - подчеркнула она.

Кроме того, Геращенко отметила, что в списке пропавших без вести на сегодняшний день 485 граждан Украины: это гражданские и военные.

В этом контексте первый вице-спикер подчеркнула необходимость выполнения пункта Минских соглашений о беспрепятственном доступе международных гуманитарных миссий, в частности, Красного креста к оккупированным территориям. В то же время, по ее словам, боевики не хотят допускать эти миссии на контролируемые ими территории, ведь ни им, ни русским свидетели не нужны.