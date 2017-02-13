"Маховик лжи": в ИС назвали причину заявления Следкома России о "применении" ВСУ "Точки-У" на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Российское руководство и не подумало остановить раскручиваемый им маховик лжи. Сегодня, 13.02.2017 г., уже и такой идеологический и карательный инструмент путинской диктатуры, как Следственный комитет России, заявил о том, что имеет (цитата) "неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У", - говорится в его сообщении.

По словам Тымчука, Москва подобными "ракетными провокациями" пытается изо всех сил очернить Украину, обвинить ВСУ в военных преступлениях и таким образом обелить себя и оправдать свои действия на Донбассе, списав всё на "развязанную киевской хунтой гражданскую войну в Украине".

Ранее 13 февраля в Следственном комитете РФ заявили, что Украина использовала ракетный комплекс «Точка-У» для отражения российского нападения.