Следкому РФ мерещатся ракетные комплексы "Точка-У": Украина их "использовала" для отражения российского нападения

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Следователями СК России процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов «Точка-У» по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном города Луганска», - утверждается в сообщении.

При этом не сообщается, когда ВСУ якобы использовали такой вид оружия.

Заявляется, что Следственным комитетом РФ в тесном взаимодействии с оперативными службами продолжается работа по установлению всех лиц, причастных к совершению «преступлений» независимо от периода их совершения.

«Применение такого вооружения неизбирательного действия попутно влечет за собой потери и ранения мирных жителей, а также чрезмерное повреждение гражданских объектов. Украинские военнослужащие действовали в нарушение Минских соглашений, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949) и Дополнительного протокола II к ней», - говорится в документе.

Читайте такжеУкраина проведет боевые стрельбы близ Крыма из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1"

Как сообщал УНИАН, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года ГПУ сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.