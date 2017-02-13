В МинВОТ нашли одну общую черту в ликвидации боевиков на Донбассе

Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает "112 Украина".

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"Если вы увидели, - убирают все медийные фигуры. Не тех, кто воевал, а тех, которые были все на телекамерах. Причем не столько в Украине, потому что в них у нас очень специфическая популярность и, возможно, если бы они сдались, у них был бы небольшой шанс дожить до суда, чтобы не расстреляли по дороге. Они могли бы там где-нибудь в Ростове или на Кубани появиться, поднять флаг "ростовской народной республики" и их бы поддержали, - недовольство населения этих территориях очень высокое. Поэтому их отрезают сразу от всего", - заявил Гримчак.

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который находится на вооружении в России.