"Грады", танки и минометы": боевики 63 раза обстреляли позиции сил АТО

На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное, сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

"Захватчики применяли РСЗО БМ-21 Град, танки и минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Красногоровки", - говорится в сообщении.

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В целом на Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, Невельське, Опытное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево. По нашим позициям в районе Авдеевки, Луганского и Верхньоторецкого огонь вели снайперы.

На Луганском – из 120 миллиметровых минометов обстреливали Крымское, а Новозвановку – из гранатометов и стрелкового оружия.

Всего зафиксировано 63 обстрелы. Потерь среди наших военных нет.