Тука оценил вероятность полномасштабного наступления России на Донбассе

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, отвечая на вопрос, возможно ли в ближайшее время полномасштабное наступление России, передает Сегодня.

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"Вне всякого сомнения, Россия к этому не готова. В то же время нужно не забывать, что эти идиоты пару дней назад у Киселева кажется (российский пропагандист Дмитрий Киселев, который ведет свою программу на одном из российских каналов – Ред.) обсуждали возможность, какой именно украинский город они будут "освобождать" по опыту "освобождения" Алеппо. Вот чисто братский народ", - отметил Тука.

Ранее УНИАН сообщал, что разведка обнаружила признаки подготовки российских войск к наступлению на Донбассе.