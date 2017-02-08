В Днепре остаются неопознанными 128 погибших бойцов АТО

Об этом сообщили в Управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской облгосадминистрации.

Всего в Днепре похоронили 293 неопознанных бойцов, имена 165 из них впоследствии были установлены с помощью ДНК-экспертизы.

По информации ОГА, с начала АТО в Днепропетровскую область привезли тела 1407 защитников Украины. Родные опознали 834 из них. С помощью ДНК-экспертизы идентифицированы 314 павших. Установление имен продолжается.

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В облгосадминистрации отмечают, что родственники пропавших без вести военных могут пройти ДНК-экспертизу. Для получения максимально достоверного результата специалисты берут биологические образцы у нескольких родственников. На идентификацию отводится три недели.

Днепропетровская ОГА также напоминает телефон «горячей линии» полиции, куда можно обратиться в случае исчезновения или гибели родных в зоне АТО - +38 (067) 609-80-60.