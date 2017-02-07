"Сепарский блицкриг провалился": журналист показал фото защитников Авдеевки

"Они вырвались из ада. Выжили в нем. Победили. По дороге в Авдеевку встретили бойцов первого батальона 72й бригады во главе со своим комбатом Александром Вдовиченко. Героев. Они ехали в Киев. Завтра президент будет награждать. На промке они с середины октября. Больше всего запомнились крайние 10 суток. "Это была борьба за жизнь", - написал он на своей странице в Facebook.

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Как отмечается, бойцы считают, что обострение близ Авдеевки было попыткой массированного целенаправленного прорыва с целью взять под контроль промзону, а возможно и всю Авдеевку.

"Наши бойцы не ожидали, что у противника столько боеприпасов. Били даже "Пионами". Но ребята выстояли. Сепарский блицкриг провалился. Скорее всего на некоторое время активность противника снова угаснет. Нет там запаса прочности. А наши воины рвутся в бой! Окрылены успехом, готовы идти до конца. Но политика... С приставкой "гео"... Гнали бы сепаратюгу взашей. И уже завтра были бы в Донецке. Верю - так и будет!", - добавил Бочкала.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

По словам руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, по состоянию на 6 февраля обострение у Авдеевки пошло на спад.