В Авдеевке из-за обстрелов сепаратистов повреждены более десяти жилых домов (фото)

На Донетчине боевики продолжают обстреливать обстреливать Авдеевку. Об этом сообщает 6 февраля пресс-центр МВД.

В ведомстве сообщили, что в городе от обстрелов сепаратистов разрушениям подверглись 12 домов.

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"За минувшие сутки полицейские задокументировали новые разрушения: пострадали еще 12 домов", – говорится в сообщении.

В частности, пострадали дома по адресам:

- ул. Первомайская, 146;

- ул. Котляревского (Свердлова), 37;

- ул. Соборная (Ленина), 84;

- ул. Чернышевского, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а;

- ул. Леваневского, 40;

- пер. Лесной, 3;

- ул. Донецкая, 16 (повреждения придомовой территории (забору));

- ул. Колосова, 94а.

По этим фактам открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.