Россия готова обсуждать замену главарей "ДНР/ЛНР" - журналист

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет журналист Сергей Рахманин. По его информации, сегодня российские дипломаты демонстрируют формальную склонность к уступкам.

"В контактах с западными дипломатами они озвучивают, например, готовность обсуждать замену Захарченко и Плотницкого другими, компромиссными и даже согласованными с партнерами по "нормандскому формату" фигурами.

Но готовность эта, с точки зрения информантов, связана не с чуткостью к пожеланиям Берлина и, тем более, Киева. Есть и более прагматичные мотивы: "вожди" несколько зарвались, изрядно проворовались. Это, кстати, одна из причин, по которым финансирование "республик" урезается. Однако гипотетическое смещение одиозных "глав" "ЛНР/ДНР" Москва подает как демонстрацию своей компромиссности", - отмечает он.

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Помимо этого, Россия, как сообщает автор, согласилась обсуждать возможность вооружения миссии ОБСЕ и ее право исполнять свои функции не только во время, но и после гипотетических выборов на Донбассе, хотя предлагаемые Москвой численность и мандат миссии Киев категорически не устраивают.

Журналист указывает, что Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса своих регулярных подразделений ВС, продемонстрировав свою "уступчивость". "Официально не признавая присутствия кадровых военных на Донбассе, Россия продемонстрировала "гибкий" ответ на требования убрать оттуда свои регулярные подразделения. По сведениям наших источников, значительная часть российских военных в последнее время была выведена из "Л/ДНР" — как очередная демонстрация уступчивости Кремля. Но внушительная (и постоянно увеличиваемая) группировка по-прежнему сосредоточена у границ Украины и в любой момент может быть переброшена на Донбасс", - говорится в статье.

При этом, переговорные позиции россиян, по словам Рахманина, также изменились. "Едва ли не главными требованиями стали обязательное пенсионное обеспечение Киевом жителей "Л/ДНР", полная безоговорочная отмена любых форм торговой блокады и официальная отмена АТО", - отмечает автор, указав, что авдеевское обострение дало РФ повод удариться в миротворческую риторику, с призывами о "пацификации" Украины.

Автор подчеркивает, что РФ по-прежнему не желает уступать в ключевом вопросе, касающемся предоставлению Киева контроля границы. "Россия по-прежнему не желает уступать в ключевом вопросе — предложения не то что о контроле границы Киевом, но хотя бы о постоянном мониторинге ее миссией ОБСЕ Москвой блокируются", - заключает он.