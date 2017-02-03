"В боях не участвуют": Минобороны объяснило присутствие танков в Авдеевке (видео)

10:44, 03 февраля 2017
Война
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Министерство обороны уверяет, что танки, которые накануне зафиксировали ряд СМИ в Авдеевке, находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подводе танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки в боевых действиях не участвуют", - пояснили в Миноборони.

Вместе с тем, в пресс-службе просят представителей СМИ за официальной информацией обращаться в пресс-центр штаба АТО.

Как известно, накануне журналист ВВС Том Барридж, который находится в Авдеевке, сообщил, что в городе появились танки ВСУ.

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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #Авдеевка#Минобороны#танки