"В боях не участвуют": Минобороны объяснило присутствие танков в Авдеевке (видео)
Министерство обороны уверяет, что танки, которые накануне зафиксировали ряд СМИ в Авдеевке, находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подводе танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки в боевых действиях не участвуют", - пояснили в Миноборони.
Вместе с тем, в пресс-службе просят представителей СМИ за официальной информацией обращаться в пресс-центр штаба АТО.
Как известно, накануне журналист ВВС Том Барридж, который находится в Авдеевке, сообщил, что в городе появились танки ВСУ.
We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who казалось ready for action - and we could hear that there is no ceasefire here #Ukrainepic.twitter.com/9HGDrNAkWJ— Tom Burridge (@TomBurridgebbc) 1 февраля 2017 г.