Украинские военные не стреляют по оккупированному Донецку - штаб АТО

Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО.

Там призвали не распространять слухи о якобы обстреле украинскими военными Донецка в ответ на атаку боевиков на Авдеевку.

Читайте такжеХуг заявил, что слышит "входящие" и "исходящие" выстрелы в центре Донецка

"Указанная информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией. Вооруженные Силы Украины не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам", - заявили в штабе.

В штабе также высказали мнение, что распространение подобных слухов имеет целью вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным Силам Украины.

"Просим пользователей Интернета осторожно относиться к информации, которая носит ярко провокационный характер", - отметили в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 февраля жители Донецка в соцсетях сообщили о чрезвычайно мощном взрыве в районе Мотеля. Пользователи соцсетей пишут, что это мог взорваться склад боеприпасов боевиков.