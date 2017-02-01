Миссия ОБСЕ призывает стороны конфликта отвести тяжелое вооружение в районе Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в оккупированном Донецке.

По словам Хуга, начиная с раннего утра 29 января, СММ фиксирует неуклонный рост нарушений режима прекращения огня в районе Авдеевки. В частности, он сказал, что в отчетах миссии сообщалось, что количество нарушений достигло тысячи, и в том числе с применением тяжелого вооружения. По его данным, огонь велся с обеих сторон линии разграничения, и был как входным, так и выходным.

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"Ситуация, действительно, является очень неустойчивой. И факт заключается в том, что это тяжелое вооружение не было отведено, как это было согласовано в Минске. Также очень близкое расположение (позиций) вооруженных формирований (российских боевиков - УНИАН) и Вооруженных сил Украины приводит к большой нестабильности в этом районе. Вследствие этого ситуация может в дальнейшем ухудшиться, если стороны не будут соблюдать то, на что они согласились", - заявил Хуг.

При этом, отметил он, сегодня днем стороны вновь доказали, что они могут остановить огонь, если этого пожелают.

В то же время Хуг подчеркнул, что не хочет спекулировать, потому что ситуация остается непредсказуемой и нестабильной. Он повторил, что это является результатом неспособности так называемой "ДНР" и ВСУ отвести тяжелое вооружение.

"Мы призываем стороны забрать их вооружение и установить большие расстояния между позициями, чтобы стабилизировать ситуацию", - подчеркнул первый заместитель председателя СММ.