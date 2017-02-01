Сегодня самыми горячими точками в зоне АТО являются Красногоровка и Авдеевка – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, по состоянию на 13 часов с начала суток пока потерь в рядах Вооруженных Сил Украины не зафиксировано.

Мотузяник отметил, что сегодня утром зафиксирована попытка штурма позиций, расположенных в районе Авдеевской промзоны.

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«Враг не прекращает попытку отбить занятый наблюдательный пост, и сегодня утром штурмовая группа численностью до 30 боевиков осуществила попытку отбить эти позиции. Но нападение врага было остановлено и отбито»,- сказал он.

«По состоянию на эту минуту обстановка там не улучшилась: зафиксировано 15 вражеских обстрелов», - сообщил Мотузяник.

В частности, было 6 артиллерийских обстрелов, 4 танковых и 3 с использованием "Градов".

«Уже по состоянию на эту минуту по нашим позициям враг выпустил 120 боеприпасов. И кроме того дважды переходил в прямую атаку. Кроме того, дважды переходил в прямую атаку, но получил отпор», - отметил представитель Минобороны.