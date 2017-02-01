В Авдеевке боевики стреляют прямо по домам, ранен мирный житель - Аброськин

Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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«Утро. Авдеевка. Около 7 часов боевики продолжили обстрел города. Жители обращаются за помощью на «102». Район ул. Тургенева. Прямое попадание снарядов в жилые дома. Пострадавших от обстрела нет. Район ул. Металлургов. В результате обстрела повреждены крыши домов. Ранения получил мужчина 1954 года рождения. Район ул. Колосова. Снаряд попал в крышу дома, выбиты стекла. Пострадавших от обстрела нет. Район ул. Спортивная. На крыше дома находится снаряд, который не разорвался. Пострадавших нет», - написал Аброськин.

Он отметил, что на каждое такое обращение выезжают следственно-оперативные группы полиции Донетчины для документирования и предоставления необходимой помощи гражданам.