Обострение боев на Донбассе: в Минобороны озвучили потери ВСУ за прошедшие сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий трое украинских военнослужащих погибли. 24 бойца получили ранения и боевые травмы", - сказал он.

Мотузяник уточнил, что два воина погибли в Авдеевке, а еще один - в Опытном.

По одному военнослужащему получили ранения в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком и Невельском, остальные - в Авдеевке.

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Мотузяник также уточнил, что 29 января погибли не пятеро, как сообщалось ранее, а четверо украинских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

В целом за минувшие сутки в зоне АТО боевики резко увеличили количество обстрелов- зафиксирован 71 по сравнению с 56 за минувшие сутки.