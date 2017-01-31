Бои под Авдеевкой: разведка сообщила о значительных потерях боевиков
12:44, 31 января 2017Война
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Террористы на Донбассе понесли значительные потери в результате попыток штурмовать позиции украинских военных в районе Авдеевки.
REUTERS
Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.
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"В результате ответных ударов сил АТО потери противника составили: убитыми – 10 и ранеными – 25 военнослужащих из состава 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении разведки.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщал, что в морги Донецка за последние трое суток доставлено около 80 тел уничтоженных боевиков.
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