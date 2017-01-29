Штурм Авдеевской промзоны: в штабе АТО озвучили подробности

"Тактика у боевиков та же самая, что и на Светлодарськой дуге: они проводили не меньше часа обстрел из минометов, гранатометов, всего, что у них есть на вооружении. Около 7 часов утра они пытались атаковать наши позиции. Цель была проста: хотели попробовать выбить с наших позиций. Думаю, те, кто их отправлял, хорошо знали, что у них ничего не получится... наверное хотели, чтобы больше погибло. Наши атаку отбили, бой был достаточно жесткий, у нас есть потери, у них, конечно, потери большие, но об их потерях мы не очень переживаем", - цитирует 112.ua представителя штаба АТО Леонида Матюхина.

Вместе с тем, спикер штаба не смог назвать точную цифру потерь среди украинских военных, однако подтвердил, что они есть. "Раненых было трое", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.