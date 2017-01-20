Тяжелораненых бойцов спецсамолетом доставили во Львовский госпиталь (видео)
13:45, 20 января 2017Война
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Тяжелораненых бойцов специальным самолетом перевезли во Львовский госпиталь.
Бойцы получили повреждения около двух недель назад / Скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Среди раненых – пятеро тяжелых пациентов. Ранения - осколочные и минно-взрывные.
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Бойцы получили повреждения около двух недель назад в разных боях на севере Донбасса.
Во Львове раненых будут лечить, там же они пройдут курс реабилитации.
Тяжелораненых бойцов специальным самолетом перевезли во Львовский госпиталь
Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска уменьшили количество обстрелов, но не прекратили их ни на одном направлении. За минувшие сутки всего зафиксировано 19 обстрелов. Потерь среди наших военных нет.
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