Тяжелораненых бойцов спецсамолетом доставили во Львовский госпиталь (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Среди раненых – пятеро тяжелых пациентов. Ранения - осколочные и минно-взрывные.

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Бойцы получили повреждения около двух недель назад в разных боях на севере Донбасса.

Во Львове раненых будут лечить, там же они пройдут курс реабилитации.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска уменьшили количество обстрелов, но не прекратили их ни на одном направлении. За минувшие сутки всего зафиксировано 19 обстрелов. Потерь среди наших военных нет.