За сутки боевики обстреляли позиции сил АТО на всех направлениях
07:27, 20 января 2017Война
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Российско-оккупационные войска уменьшили количество обстрелов, но продолжали их на всех направлениях.
За сутки потерь среди бойцов АТО нет / Фото УНИАН
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки 19 января.
Оккупанты продолжали обстрелы украинских позиций на всех направлениях. На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Гнутове, Водяное и Широкино.
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На Донецком - из тех же видов вооружения Авдеевку, Луганское и Зайцевое.
На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.
Всего за сутки зафиксировано 19 обстрелов. Потерь среди украинских военных нет.
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