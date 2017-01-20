За сутки боевики обстреляли позиции сил АТО на всех направлениях

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки 19 января.

Оккупанты продолжали обстрелы украинских позиций на всех направлениях. На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Гнутове, Водяное и Широкино.

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На Донецком - из тех же видов вооружения Авдеевку, Луганское и Зайцевое.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.

Всего за сутки зафиксировано 19 обстрелов. Потерь среди украинских военных нет.