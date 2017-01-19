"Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала": ВСУ вплотную подошли к Дебальцево - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам", - рассказал он.

Читайте такжеВСУ укрепляют "новые-старые" позиции: волонтер рассказал о ситуации на Светлодарской дуге

Также волонтер обратил внимание на то, что ещё год назад было 25 километров.

"Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала. И все в рамках Минских договорённостей", - сообщил Мысягин.

Как сообщали в Минобороны, подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Светлодарской дуге в течение последних дней в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.

Напомним, 23 декабря бойцы ВСУ взяли под контроль Новолуганское. Украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.

Также украинские военные установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в районе Светлодарской дуги.