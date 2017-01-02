Российско-террористические войска сегодня более 20 раз обстреляли позиции ВСУ – штаб АТО

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

«Оккупанты сегодня продолжили вести огонь по нашим позициям на всех направлениях. Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. С 82-миллиметровых минометов – Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Широкино, Грутово и Лебединское. По Гнутовому огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов», - говорится в сводке.

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На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Лобачево. На Донецком - Северное, Авдеевку и Зайцево, подытожили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко были достигнуты договоренности об установлении режима прекращения огня с полуночи 24 декабря.

Однако оккупанты ежедневно нарушают режим тишины.