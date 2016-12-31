Самые яркие моменты учений ВСУ в 2016 году: опубликовано видео

Видеозапись опубликована на канале YouTube.

На кадрах запечатлены действия артиллерии, танков, пехоты и авиации.

Читайте такжеВ Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС - Генштаб

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия является одной из сильнейших в Европе.

«Мы построили новую украинскую армию, одну из сильнейших в Европе, которая способна выполнить любую задачу верховного главнокомандующего, способна защитить свободу, волю и независимость нашего государства», - подчеркнул президент.