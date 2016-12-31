Самые яркие моменты учений ВСУ в 2016 году: опубликовано видео

16:39, 31 декабря 2016
Война
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Минобороны опубликовало видео с подборкой наиболее зрелищных моментов военных учений Вооруженных сил Украины в 2016 году.

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Видеозапись опубликована на канале YouTube.

На кадрах запечатлены действия артиллерии, танков, пехоты и авиации.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия является одной из сильнейших в Европе.

«Мы построили новую украинскую армию, одну из сильнейших в Европе, которая способна выполнить любую задачу верховного главнокомандующего, способна защитить свободу, волю и независимость нашего государства», - подчеркнул президент.

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Теги: #ВСУ