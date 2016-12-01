Украинская армия является одной из сильнейших в Европе – Порошенко
12:19, 01 декабря 2016Общество
2854 3
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская армия является одной из сильнейших в Европе.
Порошенко оценивает украинскую армию как одну из сильнейших в Европе / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на церемонии вручения штандарта батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.
«Мы построили новую украинскую армию, одну из сильнейших в Европе, которая способна выполнить любую задачу верховного главнокомандующего, способна защитить свободу, волю и независимость нашего государства», - подчеркнул президент.
Читайте также25-я годовщина референдума о независимости: Порошенко назвал единство условием сохранения Украины
«Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, другие силовые подразделения являются надежными гарантами независимости, свободы и свободы Украины», – сказал Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter