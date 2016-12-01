Украинская армия является одной из сильнейших в Европе – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на церемонии вручения штандарта батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

«Мы построили новую украинскую армию, одну из сильнейших в Европе, которая способна выполнить любую задачу верховного главнокомандующего, способна защитить свободу, волю и независимость нашего государства», - подчеркнул президент.

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«Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, другие силовые подразделения являются надежными гарантами независимости, свободы и свободы Украины», – сказал Порошенко.