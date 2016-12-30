Разрешение сбивать авиацию в украинском воздушном пространстве: в ВВС дали разъяснение

Об этом рассказал пресс-офицер командования Воздушных сил Роман Юрчило, передает "Обозреватель".

"Это постановление усовершенствует порядок выполнения боевых задач дежурными силами ПВО Украины. Кроме того, оно уточняет задание по использованию средств и способов воздушной обороны. То есть фактически это постановление позволяет использовать и силы средства, которые находятся в зоне проведения АТО. Также использовать силы и средства других воинских формирований, в том числе открывать огонь по беспилотным летательным аппаратам, которые нарушают наше воздушное пространство", — пояснил Юрчило.

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По словам пресс-офицера, ВВС Украины несут круглосуточное боевое дежурство по защите воздушных границ нашего государства и готовы к адекватному ответу в случае их нарушения противником.

"Дежурство несут подразделения зенитно-ракетных войск, зенитно-ракетные системы С-300, БУК. А также соответствующие силы и средства радио-технических войск, которыми отслеживается весь периметр воздушного пространства и определенные силы боевой авиации, которая несет дежурство на специальных аэродромах", — рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря правительство разрешило военным сбивать самолеты, которые нарушают государственные границы Украины или совершают террористические действия.