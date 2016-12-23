В ВСУ заявили о гибели военного, который считался пропавшим без вести на Светлодарской дуге (исправлено)

Предыдущая формулировка заголовка, который сообщал о гибели военного, считавшегося пленным, неверна. Приносим свои извинения читателям.

Об этом рассказал офицер ВСУ, комбат с позывным "Купол".

По его словам, боевики понесли потери и ушли. "На сегодняшний день ни одного пленного нашего на их стороне нет. Так же, как и их пленных нет у нас", - заверил комбат.

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"Начиная с 18-го декабря по сегодняшний день, за все время проведения данной операции, вышло 9 "двухсотых" (убитых -Ред), 35 - "трехсотых" (раненых - Ред.), контуженных - 17, травмированных - 11, общее количество - 72 человека", - рассказал "Купол".

Также он заявил, что пропавших без вести нет.

"Тот, что был пропавший без вести, мы его вчера нашли, убедились, что это действительно наш солдат... Погибший", - отметил комбат.

Кроме того, "Купол" сообщил, что на видео, распространенном боевиками, действительно показаны тела украинских военных - лейтенанта Ярового и солдата Баюса.

Как сообщил ряд СМИ, по информации волонтеров, боевики рассылают фото и видео троих человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории Донбасса.