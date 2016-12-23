В Авдеевке и Луганском погибли двое украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения», - сказал он.

«Авдеевка - один погибший, один раненый. Это в результате обстрела. В Луганском - один погибший и двое раненых, также в результате обстрела», - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в Минобороны не подтвердили информацию о трех взятых в плен на Светлодарськой дуге украинских военных.