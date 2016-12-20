В Опытном из-за обстрела ранена местная жительница, состояние тяжелое

12:17, 20 декабря 2016
Война
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В результате обстрела боевиками Опытного местная жительница получила осколочное ранение глаза.

На данный момент женщина находится в больнице / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Раненую 78-летнюю женщину в больницу доставили волонтеры 19 декабря. К ним за помощью обратилась соседка потерпевшей.

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Полицейские установили, что пожилая женщина получила ранение 18 декабря около 09:00 во время минометного обстрела в селе Опытное. Поселок находится на линии разграничения и почти ежедневно страдает от обстрелов террористов.

Врачи констатировали у пострадавшей осколочное слепое проникающее ранение правого глаза. Сейчас женщина находится в больнице, состояние ее тяжелое.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, на выходных погибло шесть бойцов, еще 23 были ранены.

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Теги: #обстрел#боевики#ранение