В Опытном из-за обстрела ранена местная жительница, состояние тяжелое
В результате обстрела боевиками Опытного местная жительница получила осколочное ранение глаза.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.
Раненую 78-летнюю женщину в больницу доставили волонтеры 19 декабря. К ним за помощью обратилась соседка потерпевшей.
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Полицейские установили, что пожилая женщина получила ранение 18 декабря около 09:00 во время минометного обстрела в селе Опытное. Поселок находится на линии разграничения и почти ежедневно страдает от обстрелов террористов.
Врачи констатировали у пострадавшей осколочное слепое проникающее ранение правого глаза. Сейчас женщина находится в больнице, состояние ее тяжелое.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Как известно, на выходных погибло шесть бойцов, еще 23 были ранены.