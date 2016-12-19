Журналистка рассказала о раненых во время боя на Светлодарской дуге
13:08, 19 декабря 2016Война
8624
На Светлодарськой дуге произошел ожесточенный бой, террористы применили тяжелую артиллерию.
Шесть бойцов погибли / Фото УНИАН
На выходных погибло шесть бойцов, 23 ранены, из них - четыре тяжелораненых, написала на своей странице в Facebook журналистка Евгения Подобная.
Читайте также"Три огневых налета": в ВСУ рассказали подробности боя на Светлодарской дуге (видео)
"6 - погибших, 23 - раненых, из них - 4 тяжелых, остальные - легкая-средняя степень тяжести", - пишет журналистка.
Также отмечается, что в Днепр доставили больных из зоны АТО и осуществили две эвакуации раненых.
Во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье, по информации штаба АТО, пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обострение боев на Светлодарской дуге