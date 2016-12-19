Журналистка рассказала о раненых во время боя на Светлодарской дуге

На выходных погибло шесть бойцов, 23 ранены, из них - четыре тяжелораненых, написала на своей странице в Facebook журналистка Евгения Подобная.

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"6 - погибших, 23 - раненых, из них - 4 тяжелых, остальные - легкая-средняя степень тяжести", - пишет журналистка.

Также отмечается, что в Днепр доставили больных из зоны АТО и осуществили две эвакуации раненых.

Во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье, по информации штаба АТО, пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены.