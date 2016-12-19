Неудачная атака боевиков на Светлодарськой дуге: в Днепр доставили раненых бойцов АТО

"В Днепр снова начали поступать раненые бойцы. Самые тяжелые в больнице им. Мечникова. Вчера доставили молодого парня, 21 год, у которого ранения груди и живота. Его дважды прооперировали военные. Врачи корректируют все жизненные показатели лекарствами. Перелили уже около 2 л крови. Приехали родители и опять запахло войной", - рассказал в эфире телеканала "112 Украина" главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Читайте также"Огненный шквал был, как в 2014-2015 годах": волонтер о бое на Светлодарской дуге

"К нам доставили в реанимацию самого тяжело раненого. Другие раненые поступили в военный госпиталь. Точное количество я не знаю, но знаю, что очень много "быстрых" ездило по городу с мигалками", - сказал Рыженко.

Как сообщал УНИАН, во время атаки боевиков на Светлодарськой дуге 18 декабря, по предварительным данным, погибли 5 украинских военнослужащих и шесть получили ранения.