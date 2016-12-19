Эксперт объяснил, почему пока нет решения кризиса на Донбассе

Об этом в интервью Апострофу рассказал председателем программы для Восточной Европы, России и Центральной Азии в Немецком совете внешней политики Штефан Майстер.

"Кажется, и Западу выгодно заморозить этот конфликт, что, по моему мнению, не является положительным решением, ведь тогда Украина постоянно будет иметь "серую зону" на своей территории", - считает он.

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Также эксперт убежден, что нужно разделить некоторые острые вопросы с Россией от переговоров в Минском формате и попробовать достичь успехов в других сферах, которые тоже могут повлиять на ситуацию на Донбассе.

"Одним из таких являются настоящие реформы в Украине. Но поскольку вокруг конфликта ничего не меняется, то я не вижу прогресса. Россия с нетерпением ожидает лучшего соглашения с ЕС и также довольна тем, что, скорее всего, позиция США в этом вопросе ослабнет, и надеется, что Трамп и следующие выборы во Франции сыграют им на руку", - подытожил он.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что за первые десять дней возможной полномасштабной войны с Россией Вооруженные силы Украины могут потерять 10-12 тысяч человек.