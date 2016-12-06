В Генштабе оценили вероятность освобождения Донбасса и потери ВСУ в первые дни полномасштабной войны с РФ

Об этом в интервью "Голосу Украины" заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Речь идет о том, что, по нашим расчетам и прогнозам, за 10 суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10-12 тысяч человек", - рассказал он.

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Кроме того, Муженко заявил, что ВСУ могут освободить Донбасс.

"Можем. Но при условии, если границы будут закрыты, если не будет поступать оружие и войска из Российской Федерации. И надо не забывать, что наше наступление может стать генератором агрессии со стороны РФ", - считает начальник Генштаба.

Ранее Тука заявлял, что Россия вернет "ДНР" и "ЛНР", однако за оккупированный Крым будет держаться до последнего.