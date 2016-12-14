Штаб АТО: боевики на Донбассе уменьшили количество обстрелов

Об этом сообщается в сводке штаба по 13 декабря.

Боевики продолжили применять 120 и 82-миллиметровые минометы обстреливая Крымское, что на Луганском направлении. Также, из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской.

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На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Луганскому и Новоолександровке, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке и Верхньоторецком. По Луганскому огонь вел снайпер.

Под огонь 152-миллиметровой артиллерии попали наши позиции в районе Бердянского, а 122-миллиметровой - Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Марьинку и Талаковку, что на Мариупольском направлении.